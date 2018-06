WK voetbal kijken in De Kring 14 juni 2018

In zaal De Kring zorgt vzw De Kring tijdens het WK voetbal voor de uitzending van de wedstrijden van de Duivels, de halve finales en de finale op groot scherm, met hapjes en drankjes. "Wij hebben heeft veel geïnvesteerd in de renovatie van onze zaal, die een belangrijke ontmoetingsplaats voor onze inwoners is", zegt Roger Mertens, voorzitter De Kring. "Onze vzw gaat in augustus bijkomend investeren in de verbetering van de aanpalende keuken. Daarvoor zijn centen nodig. Naast de inkomsten uit de verhuringen, proberen wij wat geld te genereren uit eigen activiteiten, zoals nu bij het WK." (VDT)