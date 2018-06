Willy en Aimé bestrijden afval in de Gete JEUGDVRIENDEN SLAAN ALARM NA KANOTOCHT TUSSEN VUILIGHEID VANESSA DEKEYZER

15 juni 2018

02u36 0 Zoutleeuw Twee zeventigers en jeugdvrienden Willy Petitjean uit Sint-Truiden en Aimé Coenen uit Zoutleeuw stapten onlangs in een bootje om de Gete af te varen. Tijdens hun tocht maakten ze een pak foto's van het vele afval dat vandaag in de rivier te vinden is. "We willen met onze actie zowel de overheid als de mensen wakker schudden. Het dumpen van afval in de waterlopen moet stoppen!"

Een kanotocht op de Gete, van Zoutleeuw naar Halen, waar de Gete uitmondt in de Demer... het leek een leuk avontuur te worden voor Willy en Aimé, maar het draaide heel anders uit. Gaandeweg werden ze overrompeld door steeds meer rotzooi in de rivier. Hun ontsteltenis groeide zo erg dat ze besloten om foto's te maken van al het vuil dat ze tijdens hun vaart tegenkwamen.





"Plastic flesjes en zakjes, blikjes en nog veel ander afval stapelen zich vandaag in de rivier op. Op een bepaald moment, ter hoogte van Grazen (Geetbets), kwamen we zelfs terecht in een zee van afval, verzameld voor een boom die over de rivier was gevallen."





Samen met de foto's hebben Willy en Aimé onmiddellijk een brief verstuurd naar Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) en de gouverneur van Vlaams-Brabant.





Wraakroepend

"Er moeten dringend ingrepen van bovenhand komen. Als we alles optellen, komen we makkelijk aan een voetbalveld viezigheid van Zoutleeuw tot in Halen. Zo'n hoop afval te midden van een prachtig stuk natuur is echt wraakroepend. Laat ons bewonderend opkijken naar Kenia, een ontwikkelingsland nota bene, dat wegwerp- en verpakkingsplastiek heeft verboden, omdat de koeien er meer plastiek in hun maag kregen dan gras. Onze boeren klagen er ook al over. Statiegeld is een goed begin, maar we moeten ook echt iets doen aan het vermijden van afval, minder plastiek gebruiken, minder wegwerpmaterialen."





Mentaliteitswijziging

"Dat begint bij een mentaliteitswijziging bij de mensen. Als men in 2019 op acht locaties op de Schelde installaties gaat plaatsen om er plastic mee uit te vissen voor het in de zee terecht komt, zou dit een onnodig werk moeten zijn. Het mag er doodsimpel niet in terecht komen."





Willy en Aimé hopen dat de Gete een tweede leven kan krijgen. "Het zou toch prachtig zijn mochten er kano-en vlottentochten vanuit het historische centrum van Zoutleeuw tot in Budingen mogelijk zijn. Als aanvulling op een bezoek aan het prachtige provinciedomein Het Vinne kan dit wel tellen", aldus Aimé.