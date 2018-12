Wil jij Natalia en Bart Cannaerts in Zoutleeuw aan het werk zien? vdt

01 december 2018

Ambiance Zoutleeuw lanceert een open stemming of er voldoende interesse is naar tickets voor een try-out van Natalia met Jef Neve op 12 januari en van de nieuwe show ‘We moeten nog eens afspreken’ van comedian Bart Cannaerts op 13 april, allebei in Zoutleeuw. Bij voldoende respons kunnen de evenementen ingepland worden. Je kan tot maandag een mail sturen naar stefanruyloft@hotmail.com met vermelding van je naam en het aantal tickets dat je zou willen.