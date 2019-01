Wil jij de toeristische dienst een handje helpen? vdt

22 januari 2019

14u10 0

Heb je zin om tijdens het toeristische seizoen in het weekend als vrijwilliger mee te werken met de toeristische dienst? Dan kun je in ruil voor een vrijwilligersvergoeding tussen 14 en 17 uur toezicht houden in het historisch stadhuis op de Grote Markt op zaterdag, zondag en feestdagen. Indien je geïnteresseerd bent om mee te werken of indien je verdere inlichtingen wilt, kan je je wenden tot de stadsadministratie op het nummer 011/94.90.43.