Wielertoeristen fietsen naar Kent 10 juli 2018

02u25 0

Vijf wielertoeristen uit Budingen en Geetbets, Marc Denivel, Raf Lambeets, Danny Mantels en Gert en Ludig Kerkhofs van wielerclub FC Macadam gaan de uitdaging aan om met de fiets de Tuinen van Kent in Engeland te verkennen. Afgelopen zondag zijn ze met veel goede moed vertrokken om via Waalse en Franse wegen langs Roubaix de overzet in Calais te bereiken. De volgende dagen zullen ze zich even moeten aanpassen om links op de weg te fietsen. In Newhaven nemen ze de ferry terug naar het vaste land. Vanuit Dieppe volgt er dan nog een mooie tocht door Normandië en Noord Frankrijk. Via onze eigen Ardennen hopen ze na een week hun thuishaven terug te bereiken. Er zullen dan een goede 1.200 kilometer op hun kilometerteller staan.





(VDT)