Werken in de Ossenwegstraat 13 maart 2018

In opdracht van Aquafin NV vervangt de firma Beemaert's de putdeksels op de vluchtheuvel in de Ossenwegstraat ter hoogte van huisnummer 65a. Deze werken zijn in uitvoering tot 16 maart en zullen enige hinder met zich mee brengen. Een omleiding is voorzien. (VDT)