Wereldreiziger Aimé Coenen (72) keert terug uit Antarctica “Dit was de reis van mijn leven!” Vanessa Dekeyzer

27 februari 2019

13u41 0 Zoutleeuw Al vijftig jaar reist Aimé Coenen (72) de wereld rond. Als kers op de taart maakte hij zopas een 24-daagse adembenemende reis naar het ‘summum’ voor elke wereldreiziger, namelijk Antarctica. “En het was niet zomaar de klassieke Antarctica reis met vertrek vanuit Ushuaia rechtstreeks naar het Antarctisch Schiereiland,maar de lange versie via de Falklandeilanden en Zuid-Georgië. Een echte expeditiereis ,aldus Aimé.

In 1969 maakte Aimé zijn eerste reis en sindsdien is zijn passie om de wereld te ontdekken alleen maar groter geworden. “Ik reis echt als beleving en hou van avontuur.” Zo ga ik steeds op zoek naar bijzondere plaatsen en mensen, die iets te vertellen hebben. Een veertiendaagse aan een strand in Spanje is helemaal niet aan mij besteed.”

Aimé reisde intussen de wereld af van links naar rechts en van boven naar onder of van Argentinië naar Nieuw-Zeeland en van Arctica naar Antarctica. In 50 jaar doorkruiste hij zo maar liefst 126 onafhankelijke landen, die erkend zijn door de Verenigde Naties en daarnaast een hele resem niet onafhankelijke landen, zoals Frans-Polynesië, Taiwan, Spitsbergen, Tibet en vele andere. Hij reisde zes keer door de USA en bezocht er meer dan 20 staten, deed drie rondreizen in Canada, vier in India, drie in Indonesië en twee in China.

Maar één plaats stond al heel lang op de verlanglijst van Aimé: Antarctica en vooral Zuid-Georgië. “Ik wilde hier echt wel het avontuur van mijn leven maken en dat is het ook geworden. Niet veel Belgen kiezen voor de lange versie via de ongekende natuurparadijzen, de Falklandeilanden en Zuid-Georgië. Vooral Zuid-Georgië is een mythische bestemming met de natuur in zijn meest pure vorm. Het is nog spectaculairder dan Antarctica zelf. De hoge bergen, de majestueuze gletsjers en fjorden en de woeste natuur zijn werkelijk adembenemend en wat het nog meer bijzonder maakt is het feit dat je er alleen per schip kunt komen,dat het vrijwel onbewoond is en volledig onaangetast. Een inspirerend eiland met een bijzonder gevarieerde dierenwereld, met honderdduizenden Koningspinguïns, die herkenbaar zijn aan hun prachtige gele kleuren en die bijna 1 meter groot worden, maar je treft er ook een massa albatrossen, pelsrobben en zeeolifanten aan, die het rijk voor zich alleen hebben.”

Na twee unieke landingen op Zuid-Georgië berichtte Aimé diezelfde avond van op het schip aan zijn echtgenote en dochter, dat dit ongetwijfeld de mooiste dag van zijn leven was. De dag nadien sloeg echter het noodlot toe. “Een Zwitserse dame geraakte in acuut levensgevaar en er was een dringende medische evacuatie nodig. Die evacuatie gebeurde met een helikopter, geassisteerd door een Brits patrouilleschip en een Brits legervliegtuig. Het was echt een spectaculair zicht. De vrouw werd overgevlogen naar Stanley op de Falklandeilanden, maar daar kon men niets doen. Ze werd vervolgens overgevlogen naar een Duits ziekenhuis in Chili. Ik heb vernomen dat ze daar vier keer geopereerd werd, maar verder heb ik niets meer over haar toestand vernomen.”

De reddingsoperatie beroofde Aimé en zijn reisgenoten wel van meerdere landingen op zijn favoriete eiland Zuid-Georgië. “Ja dat was wel jammer natuurlijk, want dit is echt het meest mooie plekje op aarde. Maar ook de brute schoonheid van Antarctica, inclusief de stilte, overdondert je. Paradise Bay heeft haar naam echt niet gestolen: de puurheid en de ongereptheid slaan je met verstomming. Nog elke dag ga ik slapen en sta ik op met prachtige beelden. Antarctica heeft me echt gepakt en zal me nooit meer loslaten!”

Aimé kan uren en uren vertellen over de reis aan de hand van meer dan 9.000 genomen foto’s, die kunnen toegevoegd worden aan zijn gigantische reisarchief, ondergebracht in negen externe harde schijven. “Ik denk dat ik zo’n 450.000 foto’s van mijn reizen heb”, zegt Aimé. “Vaak wordt me gevraagd om lezingen over mijn avonturen te geven. Misschien dat ik daar ooit mee begin, wanneer ik gedaan heb met reizen. Ik mag in april dan wel 73 jaar worden, mijn honger om de wereld verder af te reizen, is nog niet gestild! Zo vertrek ik op 6 april voor een rondreis door Oman en ben ik volop bezig met het maken van nieuwe exclusieve reisprogramma’s op Malawi en Bangladesh voor 2020.”