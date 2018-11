Voorleesmoment in de bib vdt

12 november 2018

12u47 0

Tijdens de Voorleesweek zet de bib graag het belang en het plezier van voorlezen in de kijker, ook voor de allerkleinsten. In samenwerking met Huis van het Kind worden baby’s en peuters en hun ouders op 28 november uitgenodigd voor een gezellig voorleesmoment van 9.30 tot 11.30 uur. Er worden verhaaltjes voorgelezen, van kamishibai tot voelboekjes, en ouders krijgen tips om zelf voor te lezen aan hun kind. Liefst een seintje via bibliotheek@zoutleeuw.be of 011/94.90.60 als je erbij wil zijn, maar je bent ook welkom zonder inschrijving.