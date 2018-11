Voor de rechter na messteken aan collega Kristien Bollen

23 november 2018

17u21 0

De gemoederen liepen donderdagochtend rond 9 uur hoog op in een fruitbedrijf aan de Vinnestraat in Zoutleeuw. De ploegbaas vroeg aan één van zijn werknemers om van band te wisselen maar de werknemer was niet akkoord en startte een verhitte discussie. Er ontstond duw- en trekwerk waarbij de werknemer opeens een mes pakte en uithaalde naar de ploegbaas. De ploegbaas moest verschillende steekpogingen ontwijken. Hij raakte uiteindelijk niet gewond. Enkele andere werknemers kwamen tussenbeide en slaagden erin de verdachte in bedwang te houden. Een van hen kreeg daarbij verschillende steken in zijn hand. Dit slachtoffer, een 28-jarige Belg zonder vast adres, werd 16 dagen arbeidsongeschikt verklaard. De verdachte, een 36-jarige Albanees die in Antwerpen woont, werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij moet zich in januari voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het toebrengen van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.