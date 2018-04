Volgend weekend Vinnemarkt met lokale producten 21 april 2018

02u46 0 Zoutleeuw Op vrijdag 27 april vindt de eerste editie van de Vinnemarkt plaats op het binnenplein van de Vinnehoeve in het bekend provinciaal natuurdomein. Dat is niet meteen een traditionele markt, maar een streekmarkt waar je kan proeven en ontdekken van het breed assortiment van onder meer groenten, fruit, vlees, droge voeding, champignons, wijn en bier.

"We streven naar een kruisbestuiving tussen lokale boeren, lokale 'variabele' standhouders en lokale koks met plaats voor infoateliers", zegt schepen Ilse Beelen. "Het zou een markt moeten worden waarbij ontmoeting centraal staat. Want hier worden consument en producent samengebracht, met aandacht voor de oorsprong van de producten en voor het verhaal van de standhouders. Er is tijd en plaats voor een hapje-tapje, voor babbeltjes en voor het delen van recepten." De Vinnemarkt zal ook het ritme van de seizoenen volgen. Boeren en producenten van de Getevallei, en van de regio daarrond, worden door de organisatoren in de kijker gezet.





"Fair zal ook een centraal kenmerk zijn", benadrukt Ilse. "De markten, die we zien als een try-out, vinden plaats op vrijdag 27 april, 25 mei en 22 juni. Standgeld is gratis."





Boeren en anderen die hier graag hun stand willen houden, contacteren zo snel mogelijk Annick Declercq annick.dcl6@gmail.com of Ilse Beelen ilse.beelen@zoutleeuw.be. (VDT)