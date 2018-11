Vijver stadspark heraangelegd vdt

22 november 2018

In het stadspark langs het oude gemeentehuis heeft het stadsbestuur de oude vijver volledig heraangelegd. “Die verloor constant water, vermoedelijk door een daling van het grondwaterpeil, en was in de hete zomer zelfs volledig droog komen te liggen”, zegt schepen van Erfgoed en Patrimonium, Gaston Pulinckx (CD&V). “Bijvullen hielp niet meer want het water verdween snel weer in de bodem. Dus werd beslist tot een volledige renovatie.” De oude vijver werd uitgediept en de sliblaag afgevoerd. “De historische contouren van de vijver werden zoveel mogelijk gerespecteerd en men heeft er een nieuwe folie in aangebracht die een duurzaamheid van tenminste 20 jaar garandeert”, legt schepen Pulinckx uit. “De vijver werd ook uitgerust met een filterzone en pompen die het water daar doorheen laten circuleren. Zo ontstaat een natuurlijke filtering die binnen enige maanden in een ecologische vijver in evenwicht zou moeten resulteren. In het voorjaar wordt de filterzone beplant met diverse soorten irissen die het hele jaar door zullen bloeien. Als kers op de taart zal ook nog een fontein worden geïnstalleerd, zoals het vroeger was.” Schepen Pulinckx is bijzonder fier dat de heraanleg en afwerking van de vijver grotendeels door het eigen personeel van de technische dienst van de stad werden gerealiseerd, weliswaar onder adviserende begeleiding van een gespecialiseerde firma.