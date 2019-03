VIDEO : Twee personen gewond bij steekpartij Kristien Bollen

Bij een steekpartij in de Ridderstraat in Zoutleeuw, een zijstraat van de Grote Markt, zijn twee personen (een 20-er en een 40-er) zwaargewond geraakt. Ze werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, hun toestand zou intussen stabiel zijn en het levensgevaar geweken. Over de precieze omstandigheden is voorlopig nog niets geweten. Of er al dan niet een verdachte is opgepakt is ook niet duidelijk. De feiten speelden zich af in een woning, het tweetal dat gewond raakte zou er niet wonen. Hoe en wat ze op dat adres kwamen doen is dus nog niet duidelijk, mogelijk speelde dit zich af in het criminele milieu. De politie, het afstappingsteam van hetparket en het technisch labo zijn ter plaatse.