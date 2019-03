Video : Ruzie ontaardt in vechtpartij met een mes Kristien Bollen

03 maart 2019

01u56 28 Zoutleeuw In de Ridderstraat in Zoutleeuw zijn zaterdagavond een twintiger en een veertiger zwaargewond geraakt. Ze werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, hun toestand zou intussen stabiel zijn en het levensgevaar geweken. Over de precieze omstandigheden is voorlopig nog niets geweten.

Of er al dan niet een verdachte is opgepakt, is niet duidelijk. De feiten speelden zich af in een woning, maar het tweetal dat gewond geraakte zou er niet wonen. Wat ze daar kwamen doen, is niet duidelijk. De politie, het afstappingsteam van het parket en het technisch labo kwamen ter plaatse.

Intussen liet het parket weten dat het om een vechtpartij zou gaan met liefst vijf betrokken personen. Eén slachtoffer is matig gekwetst en verhoorbaar. Het onderzoek is volop bezig en men tracht de identiteit van alle betrokkenen te kennen en een zicht te krijgen op eenieders aandeel tijdens de vechtpartij.

Of er effectief een mes is getrokken bij de vechtpartij of hoe de slachtoffer(s) gewond raakten is nog volop in onderzoek. Volgens buurtbewoners is het echter niet de eerste maal dat politie al eens langs moest gaan, al liep het nu wel wat uit de hand. “In het verleden was er wel regelmatig eens ruzie, je hoorden ze dan schreeuwen en schelden tot een heel eind in de straat. Twee mannen wonen in dat huis, maar wie ze juist zijn of doen weten we niet; niemand heeft er echt contact mee.” Het duo woont er toch al een poos. In het begin leken het voor de buurtbewoners “twee vrienden”, al was er de laatste tijd wel ruzie, net zoals gisterenavond er dus weer ruzie ontstond met geroep en getier maar er niemand echt meer naar opkeek.