Video : Jongedame kritiek na aanrijding Kristien Bollen

25 februari 2019

Op de Linterseweg in Budingen bij Zoutleeuw gebeurde vanavond een zwaar verkeersongeval. Een jongedame, een 20-er uit het Diestse werd bij het oversteken gegrepen door een personenwagen. De juiste omstandigheden van het ongeval zijn momenteel nog onduidelijk. Noch politie of parket was bereikbaar voor enige commentaar. Een dame was net de bus van De Lijn afgestapt en stak de straat over om een aansluiting op haar bus te nemen. Net op dat moment werd ze gegrepen door een personenwagen. Of de bestuurder van de wagen de voetganger niet opmerkte omdat deze laatste achter de bus uitkwam of omdat de voetganger de wagen niet opmerkte door een of andere onoplettendheid is niet duidelijk. Hulpdiensten snelden ter plaatse, het slachtoffer werd overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. De toestand van het slachtoffer is echter kritiek. Het parket dat op de hoogte van de feiten werd gebracht, stelde een verkeersdeskundige aan om de juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval te achterhalen/