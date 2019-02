Video: Huis gaat in de vlammen op Kristien Bollen

27 februari 2019

19u40

In een huis in de Hogenstraat in Zoutleeuw is een 73-jarige man vannacht nog net op tijd uit zijn brandende woning weten te komen. De Tiense brandweerlui kregen iets na 1 uur vannacht een oproep voor een woningbrand. Bij aankomst van de spuitgasten stond de woning echter in lichterlaaie. De bewoner had zich toen al zelf in veiligheid kunnen brengen. Brandweer kreeg hulp van de post Diest, maar de woning die binnenin voornamelijk uit een houten constructie en vloeren bestond, ging zo goed als volledig in de vlammen op. Enkel de buitenmuren staan nog overeind.

Hond en vogel

De bewoner was ‘s nacht wakker geworden van de rook en alarmeerde zelf de hulpdiensten. De man had toch wel wat rook ingeademd en werd voor verzorging en controle overgebracht naar het ziekenhuis van Tienen. Brandweer kon dus niet voorkomen dat de woning in vlammen opging. Voor een hond en een vogel kwam ook alle hulp te laat. De aanpalende garage én de wagen van de bewoner bleven wel gevrijwaard.