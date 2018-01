Verkeerde afvalkalender bezorgd 02u26 0

Eind december bedeelden de postbodes de afvalkalenders voor 2018. Door een fout van Bpost viel in een aantal straten in Zoutleeuw de afvalkalender van Boutersem in de bus. EcoWerf is hiervan op de hoogte en volgt dit kort op met Bpost. Het gaat om de Begijnhofstraat, Dorpsstraat, Dungelstraat, Koepoortstraat, Schipstraat, Tiensestraat en Vinnestraat. Al deze straten worden op donderdag 11 januari opnieuw bedeeld. De digitale versie van de afvalkalender 2018 kan je alvast downloaden via de website van de stad. (VDT)