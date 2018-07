Unanda komt weer thuis op de ranch 14 juli 2018

02u30 0 Zoutleeuw De 15-jarige therapiepony Unanda is weer thuisgekomen bij Polly's Ranch in Budingen. Het diertje kwam om ongekende reden ten val en liep daarbij drie gebroken ribben en een inwendige bloeding op.

Na enkele weken paardenkliniek in Gent wacht Unanda nu een lange revalidatie op de ranch, waar kinderen met een fysieke of mentale beperking en kinderen met ontwikkelings-en gedragsstoornissen terecht kunnen. De kosten voor die revalidatie lopen hoog op en dus besloten ze bij Polly's Ranch om een crowdfunding op te starten. "Tot nu toe hebben we 120 euro ingezameld", zegt Polly-Anna. "Dank u aan de schenkers. Maar uiteraard is de weg nog lang. Dus bij deze doen we nog graag een warme oproep aan iedereen om zijn of haar steentje bij te dragen aan het herstel van Unanda, zodat ze snel weer kindjes kan blij maken."





Een steunkaart kost 3 euro of je kan ook een vrije gift doen op het nummer BE42 7360 1612 0454 of via www.crofun.be/nl/project/unanda-voor-een-spoedig-herstel.





(VDT)





Meer over Gent

Polly-Anna

Budingen

samenleving