Tweede deel van ‘Moria vertelt’ wordt voorgesteld Vanessa Dekeyzer

16 januari 2019

16u01 0 Zoutleeuw Roger Moria heeft het tweede en derde deel van zijn oorlogstrilogie gelukkig nog zelf kunnen afmaken voor zijn heengaan. Vzw De Vrienden van Zoutleeuw is bijzonder fier om het tweede deel “Moria vertelt! Zoutleeuw in de jaren mei 1940-december 1942” voor te mogen stellen op donderdag 24 januari in De Passant.

Roger Moria vertelt het verloop van de oorlogsjaren mei 1940 tot en met december 1942 op een unieke manier, omdat de auteur vanuit drie invalshoeken vertelt: een biografische familiekroniek, de lokale en nationale dag- en weekbladen en een historische kritiek. Voorrang krijgt de interesse voor de individuele beleving van de gewone Leeuwenaar. We krijgen een boeiend tijdsbeeld via biografische elementen uit zijn Leeuwse familie en hoe zij deze moeilijke tijden overleefden. Niet alleen het persoonlijke, maar ook het dagelijks Leeuwse leven krijgt veel aandacht. “Roger Moria laat ons door de bril kijken van de toenmalige Leeuwenaars via citaten uit de lokale en nationale dag- en weekbladen”, vertelt dochter Clara, die penningmeester van De Vrienden van Zoutleeuw is. “Het weekblad ‘De Leeuwenaar’, dat gelukkig goed bewaard wordt door de drukkerij Peeters, is hierbij van onschatbare waarde.”

Over de Tweede Wereldoorlog zijn al bibliotheken volgeschreven en veelal worden fouten klakkeloos overgeschreven. Wie Roger Moria kent, weet dat hij de roede van de historische kritiek niet spaarde. “In elk boek over de Tweede Wereldoorlog dat Roger opensloeg, wees hij binnen enkele ogenblikken meerdere fouten aan met betrekking persoonsnamen, datums, plaatsen, voertuigen en vestingwerken. In deze kroniek gebruikt hij zijn fenomenaal kennisgeheugen om onnauwkeurigheden en doelbewuste misleidende boodschappen in de toenmalige pers te ontmaskeren”, aldus Clara.

Zij zal de eerste dagen van WO II in Zoutleeuw toelichten: hoe een heerlijke Sinksenkermis in een nachtmerrie veranderde. Voor de binnentrekkende Duitse troepen leek de verovering een gemakkelijke klus. Niets was echter minder waar. Het overstromingsgebied aan de Gete speelde de aanvallers parten. Hun verblijf in Zoutleeuw was een nooit geziene warboel, zowel voor inwoners als voor indringers. Clara neemt je al vertellend mee op reis doorheen het boek van haar vader in periode van mei 1940 tot december 1942 en projecteert vele illustraties uit het boek. Iedereen is welkom om 19.30 uur in De Passant. Het boek zal na de voorstelling te koop zijn bij Clara op het nummer 011/75.73.41 of via mail naar moria.dumst@telenet.be. De voorintekenprijs bedraagt 25 euro. Vanaf 25 januari betaal je 30 euro.