Twee Hagelanders nemen deel aan Down the Road Vanessa Dekeyzer

29 januari 2019

14u09 0 Zoutleeuw Maandag start op Eén de tweede reeks van Down the Road, waarin Dieter Coppens met zes bijzondere reisgenoten met het syndroom van Down 21 dagen lang door Zuid-Afrika trekt. Twee deelnemers zijn afkomstig uit het Hageland: Yens Ruymen (20) uit Zoutleeuw en Julie Slaets (25) uit Langdorp. “Ik doe het om heel de wereld te laten zien wat ik durf”, aldus Julie.

Vorig jaar stal Kevin Van Den Bosch uit Boutersem de show in het hartverwarmende programma Down the Road. Hij beleefde een onvergetelijk avontuur en veroverde niet alleen het hart van Dieter Coppens, maar ook van heel Vlaanderen, dat geboeid aan de tv gekluisterd zat. Dit jaar zal Kevin moeten thuisblijven, want er staan zes nieuwe jongvolwassenen met het syndroom van Down klaar om de reis van hun leven mee te maken.

Een van hen is Yens uit Zoutleeuw. Yens vindt zichzelf een echte durver en avonturier, geen uitdaging is te groot voor hem. Deze reis is de ideale gelegenheid voor hem om dit te tonen, want hij zal onder meer moeten ziplinen en een ballonvaart maken, maar dat schrikt Yens niet af. “Ik durf veel en ben nooit bang”, zegt hij zelf. “En ik ben ook heel sportief. Ik hou van zwemmen, handbal, fietsen op mijn elektrische ligdriewieler en tennissen. In die laatste discipline neem ik elk jaar deel aan de Special Olympics.”

Maar naast het stoere en gespierde uiterlijk is Yens ook een zachte knuffelbeer, die nog naar school gaat en daarnaast zijn eigen macramé bedrijfje runt. “Ik maak armbandjes en verkoop die dan aan vrienden en familie. En ik heb ook een lief Inez, waar ik van hou.” Tijdens de reis moeten er ook huishoudelijke klusjes uitgevoerd worden, maar dat vindt Yens niet erg. “Ik werk vaak in een café, waar ik dan voor de afwas zorg. Dus ik ben dat gewoon.”

Yens krijgt tijdens de reis het gezelschap van nog een Hagelandse inwoner, namelijk Julie uit Langdorp. Ook zij houdt van avontuur en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. “Ik wil graag tonen aan de wereld wat ik kan en wie ik ben”, zegt ze trots. “En ik wil ook aan mijn ouders tonen dat ik zelfstandig kan zijn.”

Julie studeert dit jaar af. Dan kan haar zoektocht naar werk beginnen. Maar eerst maakt ze dus een onvergetelijke reis door Zuid-Afrika. De kandidaten starten in Kaapstad, volgen een stuk van de Garden Route en eindigen boven Johannesburg in het natuurpark Pilanesberg. Elke week leren ze elkaar én zichzelf beter kennen, groeit hun vriendschap, en verleggen ze hun eigen grenzen. Tien weken lang kunnen ook de kijkers hen beter leren kennen en genieten van hun avonturen te beginnen op maandag 4 februari om 20.40 uur op Eén.