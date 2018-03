Tuinbeeldjes gestolen 30 maart 2018

03u08 0

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn dieven in de Dungelstraat in Zoutleeuw aan de haal gegaan met een aantal tuinbeeldjes. De bewoonster heeft een verzameling van allerhande stenen beeldjes op de oprit voor haar woning staan. Zij merkte dat er zeven schaapjes en kindjes verdwenen waren. De rest van de collectie wordt voorlopig binnen ondergebracht. (KBG)