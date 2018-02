The Sound of Music treedt op in De Passant 02 februari 2018

Op zaterdag 17 februari organiseren José en Peter uit Zoutleeuw voor het derde opeenvolgende jaar een muzikale showavond in de cultuurzaal van De Passant. De inmiddels 42-jarige bigband The Sound of Music uit Houthalen-Helchteren en hun dirigent Maurits Hayen brengen dit keer een live optreden met allerlei bekende nummers. Deze bigband bestaat uit amateurmuzikanten die muziek hoog in het vaandel dragen. Dit jaar begeleiden ze als special act de Vlaamse 'Andrew Sister' met hun hits van de jaren '40-'45. Kaarten zijn te verkrijgen aan 12 euro in de cafetaria van De Passant, via de webshop van de stad Zoutleeuw of via mail naar jose_helaers@hotmail.com en naar peter.rega@outlook.be. Onder de aanwezigen wordt er een volwaardige ballonvaart geloot met dank aan Rainbow Ballooning uit Zoutleeuw. Deuren gaan open om 19.30 uur. De show start om 20 uur. (VDT)