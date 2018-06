Supporteren bij lokale horeca 21 juni 2018

Wie nog een plaatsje zoekt om in groep de volgende WK-wedstrijd van de Rode Duivels te gaan kijken, kan terecht in de cafés op en rond de Markt van Zoutleeuw. In De Passant werd een tribune gemaakt en worden hapjes en gadgets uitgedeeld tijdens de match. De pintjes worden ook in prijs verlaagd. In De Met en in De Twee Leeuwkes kan je dan weer een zuipkaart voor zes pintjes kopen aan 9,50 euro. Bij een volle kaart krijg je een gratis hotdog en ook hier worden tijdens de wedstrijden van de Duivels hapjes en gadgets weggegeven.





"Met onze acties willen we onze Rode Duivels samen met zoveel mogelijk Zoutleeuwenaren naar de finale roepen", aldus cafébazen Steve van De Met, Jurgen van De Twee Leeuwkes en Willy van De Passant. (VDT)