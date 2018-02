Subsidies voor heraanleg Asbroekstraat 08 februari 2018

02u23 0 Zoutleeuw Voor de heraanleg van de dorpskern in Halle-Booienhoven krijgt Zoutleeuw 195.000 euro subsidies van zowel Europa als de provincie.

In het vernieuwingsproject van de Asbroekstraat zit ook de heraanleg van het pleintje tussen de kerk en de N3. "Zo komt er onder andere meer groen, en worden de glasbollen ondergronds gebracht", zegt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). "Ook komen er zitelementen en fietsenstallingen, en wordt het wegdek vernieuwd met extra aandacht voor zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer."





Het kostenplaatje wordt geraamd op 620.000 euro. De werken zouden nog dit jaar van start gaan. "Deze maand worden de offertes opgevraagd. We plannen een deel van de werken nog in 2018, en een deel in 2019. De laatste fase, vanaf de kruising met de Kerkhofstraat, volgt in 2019-2020. Daar is een budget van zo'n 300.000 euro voor." (VDT)