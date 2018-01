Storzo start met strijkdienst 25 januari 2018

02u25 0 Zoutleeuw Vzw Storzo heeft de voorbije jaren een aantal dienstverleningen uitgebouwd waarvan het kinderdagverblijf, de dienstencheques onderneming en het Huis van het Kind het meest bekend zijn.

"We kregen de vraag van zowel klanten als werknemers om een strijkdienst aan te bieden", zegt Martine Vandervelpen. "Vanaf deze maand zijn we hier dan ook mee gestart. De klant kan het strijkgoed binnen brengen op enkele strijkpunten, waarna dit bij de strijkkracht thuis wordt verwerkt, maar het is ook mogelijk om het rechtstreeks bij de strijkhulp af te zetten of op het tussenstrijkpunt in het Storzo gebouw." De klant betaalt gemakkelijk en voordelig met dienstencheques. Elk kledingstuk heeft een vast minutentarief. Eén cheque is goed voor 60 minuten strijk.





"Voor de niet opgebruikte minuten krijgt de klant een tegoed dat de volgende keer gebruikt kan worden", aldus Martine.





Voor informatie kan je terecht bij Storzo Dienstencheques, Tiensestraat 39 in Zoutleeuw, op het nummer 011/78.90.45 of via mail naar storzo@skynet.be.





(VDT)