Stoepen opengebroken in centrum van Budingen: “Plots begonnen hier werken en niemand wist van iets!” Vanessa Dekeyzer

17 april 2019

17u11 0 Zoutleeuw Er is opnieuw onvrede ontstaan over werken in Budingen. Dit keer blijft de Leenhaag buiten schot, maar in het centrum van Budingen is men tot grote verbazing van de bewoners gestart met het opbreken van stoepen. “De mensen waren niet verwittigd en konden hun garage plots niet meer in of uit. Is er enkel communicatie voor de mensen van de stad misschien?”, aldus oppositiegemeenteraadslid Lode Everaerts (N-VA).

“De mensen werden hier echt voor blok gezet en bovendien moest het zwaar verkeer achter de kerk passeren langs wegjes, de Spiegelstraat en de Hekstraat, die hier niet op voorzien zijn”, gaat Lode verder. “Het is niet de eerste keer dat er amper communicatie is over werken. Kijk maar naar het project Leenhaag. Ook daar werden we meermaals ‘verrast’ door plotse werken. Blijkbaar zijn de mensen van deelgemeente Budingen niet belangrijk genoeg om geïnformeerd te worden.”

Omzet daalt

Ook bij Spar Express Budingen werd men voor voldongen feiten geplaatst. "We zijn niet op de hoogte gebracht van de werken, althans niet persoonlijk. Misschien dat er tussen de reclame een papiertje met info heeft gezeten, maar dat hebben wij dan toch niet gezien. Ik vind dat ondernemers toch steeds persoonlijk mogen verwittigd worden als er werken uitgevoerd zullen worden. We hebben dus jammer genoeg de klanten ook niet kunnen verwittigen op voorhand. Zij geraken wel tot aan de winkel, maar moeten lang wachten aan de verkeerslichten. Ze kunnen ook kiezen om de omleiding te nemen maar dan passeren ze niet aan de winkel, wat dus vaak gebeurt. Dat merken we nu al aan onze omzet. Gisteren hadden we tot twintig procent minder verkoop in vergelijking met andere dinsdagen."

“Het gaat om het leggen van een glasvezelkabel door nutsmaatschappijen”, verduidelijkt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). “In zo’ geval vragen die maatschappijen rechtstreeks aan de verkeerspolitie een signalisatievergunning met omleidingsplan. De verkeerspolitie beoordeelt dit dan, stuurt al dan niet bij en levert dan de vergunning af. De situatie wordt na één of twee dagen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. In Budingen bleek al snel dat de aanvankelijk voorziene omleiding niet werkte. De politie heeft dan onmiddellijk ingegrepen en verkeerslichten laten plaatsen.”

Communicatieambtenaar

“Wat betreft communicatie zijn we het eens dat die beter opgevolgd moet worden. We proberen dat zo snel mogelijk te doen via onze website en op sociale media, maar uiteraard moet de aannemer zelf de buren op de hoogte brengen dat er werken gaan starten”, aldus burgemeester Herbots. “We merken vaak dat aannemers de termijnen niet altijd te nauw nemen en dat hun agenda nogal eens gestuurd wordt door het weer en last minute gewijzigd wordt. Hierdoor lopen wij vaak achter de feiten aan. Met de recente aanwerving van een communicatieambtenaar hopen we alles nog beter op de voet te kunnen volgen en nieuws aan de buitenwereld kenbaar te maken. Dit zal zeker leiden tot verbetering maar het kost wat tijd.”