Start recreatieseizoen in het Vinne Christian Hennuy

05 april 2019

Het toeristisch seizoen in provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw is offcieel geopend.. “Onze domeinen zijn de uithangborden van de provincie”, aldus Ann Schevenels, gedeputeerde voor recreatie. “Nu de lente aanbreekt, kan het recreatieseizoen van start gaan”. In het Vinne werd een bijenparcours aangelegd.

Gedeputeerde Ann Schevenels en Annita Reniers, schepen van toerisme van Zoutleeuw, gaven uitleg over de plannen voor 2019. “Het Vinne is een ideale uitvalsbasis om het Hageland en de Getevallei te ontdekken”, aldus gedeputeerde Ann Schevenels. “Het seizoen start dan ook vlak voor de bloesems in de streek in bloei staan”. Nieuw is dat dit jaar de kinderen de gloednieuwe ‘Rally Solly en Bee’ kunnen ontdekken achter de Vinnehoeve.

Van 14 tot en met 22 april organiseren de vijf Vlaamse provincies en de VVP voor de derde keer de ‘Week van de Provinciedomeinen’. Het thema is ‘Kom op adem’. Alle domeinen, waarbij het Vinne, zetten tijdens deze tweede week van de paasvakantie hun deuren meer dan wagenwijd open met een specifiek activiteitenprogramma om hun publieksgerichte en kwaliteitsvolle werking in de kijker te zetten. Vlaams-Brabant telt vier provinciedomeinen: Halve Maan in Diest, Het Vinne in Zoutleeuw, Kessel-Lo in Leuven en Huizingen in Beersel.