Stak-het-Oep is één en al gezelligheid

03 januari 2019

Uitgeholde bieten, een levende kerststal, warme wijn en chocolademelk, straattheaterartiesten, het optreden van de kinderfanfare en gedoofde lichten op de Grote Markt, dat zijn de ingrediënten voor de traditionele Stak-het-Oep-viering op zondag 6 januari. Stak-het-oep is een vervorming van steek-het-op en hiermee wordt een uitgeholde biet bedoeld die dient als lantaarntje. Wie wil meedingen naar de geldprijs voor mooiste groep, mooiste biet en mooiste Driekoningen, wordt vanaf 17 uur in het historische stadhuis ontvangen. Daar zullen de deelnemers beoordeeld worden door een jury. Om 18 uur kan je samen met de fanfare en de uitverkoren Driekoningen door de straten van Zoutleeuw trekken. Op zaterdag 5 januari zal er in de Scholierenhoeve, Tiensestraat 26, tussen 14 uur en 16 uur een demonstratie ‘uithollen van een biet’ plaatsvinden. Er zullen gratis bieten ter beschikking gesteld worden met dank aan de landbouwraad.