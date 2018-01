Stak-Het-Oep houdt Driekoningenfolklore levend 02u26 0

Om de aloude Driekoningenfolklore in ere te houden, vindt zaterdag 6 januari voor de 48ste keer Stak-Het-Oep plaats, waar kinderen tot en met 14 jaar aan kunnen deelnemen.





Er is een aanlokkelijke prijzenpot te verdelen onder de mooiste groep, de mooiste versierde biet en de mooiste Driekoningen. Er is ook een extra prijs van 25 euro voorzien voor het zingen van het aloude Stak-Het-Oep-lied. Inschrijving en voorstelling vinden plaats van 17 tot 17.30 uur op het historische stadhuis, waarna de Driekoningen aangeduid worden. Om 18 uur is er een optocht samen met de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia en de Gezouten Nootjes en om 19 uur volgt de prijsuitreiking op het historische stadhuis.





Doorlopend kan je genieten van een levende kerststal, sfeerverlichting langs het traject, gratis chocomelk en warme wijn. (VDT)