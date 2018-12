Sportbeleid van Zoutleeuw beloond vdt

14 december 2018

De sportdienst Zoutleeuw heeft de ‘#sportersbelevenmeer-award’ van Sport Vlaanderen in ontvangst mogen nemen in Zaventem. Om deze award te winnen moest de lokale sportdienst voldoen aan de criteria van Sport Vlaanderen. Bijkomend werd sportdienst Zoutleeuw uitgeroepen tot de top 3 in de categorie ‘Vlaams-Brabantse kleine steden en gemeenten’. Dit was de kers op de taart voor uittredend Schepen van sport Viki Tweepenninckx (Open Vld), wiens beleid van de afgelopen legislatuur werd beloond.