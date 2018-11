Speelgoedinzamelactie vdt

13 november 2018

12u47 0

Zaterdag 17 november organiseren vzw Den Boom en KWB Zoutleeuw de speelgoedinzamelactie ‘Ieder kind wil een Sint’. “Weet dat er in Zoutleeuw veel verdoken armoede is”, zegt Guy Dumst. “Wij verzamelen speelgoed dat nog in goede staat is en sorteren deze op leeftijd en geslacht. Op 5 december dragen wij de buit dan rond in de huizen waar dit speelgoed als Sinterklaasgeschenk gebruikt zal worden. Dit initiatief kan echt wel het verschil maken voor kinderen in onze omgeving. Dus vragen we: kijk eens thuis goed rond, want er zal altijd wel iets zijn dat kan gemist worden.” Al het speelgoed wordt zaterdag verzameld in het lokaal van vzw Den Boom in de Predikherenstraat 2, tussen 10 en 15 uur.