Solveld III kan eindelijk van start gaan 24 februari 2018

02u57 0 Zoutleeuw Cnuz, de overkoepelende sociale huisvestingsmaatschappij van Tienen, Aarschot en Landen, gaat in het Solveld III-project in Zoutleeuw 32 sociale huurwoningen bouwen. Ook Interleuven is partner in dit dossier en plant 18 sociale koopwoningen.

Het dossier werd al in 2005 opgestart, maar er kwam protest van de buurt dat voor heel wat vertraging zorgde. "Na een hobbelig parcours kunnen we nu eindelijk starten", zegt Guy Dumst, voorzitter van Cnuz. "En dat nog wel met subsidies ten bedrage van 696.170 euro van de Vlaamse regering voor het uitvoeren van de nodige infrastructuurwerken."





Voorjaar 2020

In overleg met de stad Zoutleeuw zal Cnuz op het door haar verworven terrein 25 gestapelde appartementen en zeven geschakelde huurwoningen bouwen rond een driehoekig binnenplein. "De eerste woningen kunnen, als alles vlot verloopt, in het voorjaar van 2020 verhuurd worden", aldus Dumst. "Dit project is zeker welkom, want er heerst in deze regio veel verdoken armoede. Ik ben dan ook blij dat we samen met het stadsbestuur in Zoutleeuw werk maken van ons sociaal bindend objectief (BSO)."





Bij de nulmeting op 1 januari 2008 bedroeg het aantal opgelegde sociale woongelegenheden 77. Dat aantal is vandaag behaald. "Meer nog, we hebben een overschot van acht. Maar om bovenop het BSO nog woningen gefinancierd te krijgen, werd er met de stad Zoutleeuw een woonbeleidsconvenant van 29 woningen afgesloten. Hierin zijn 13 woningen voor het project De Magneet in Halle-Booienhoven en zeven woningen voor het project Bungenveld in Budingen opgenomen."





De sociale woningen kunnen een oplossing bieden voor mensen die moeilijk een woning op de reguliere huurmarkt vinden. "Bovendien vermindert het pakket gerealiseerde sociale woningen het theoretisch aanbod van bouwkavels dat in Zoutleeuw nog op papier bestaat, waardoor je op termijn weer ruimte krijgt voor nieuwe ontwikkelingen", besluit burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). (VDT)