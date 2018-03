Sluikstort valt in slechte aarde bij opruimers 30 maart 2018

De Grote Lenteschoonmaak loopt nu zaterdag af. Heel wat steden en gemeenten hebben de voorbije twee weken met man en macht zwerfvuil geraapt. Het moet dan ook echt een wrang gevoel geven wanneer op sociale media tal van foto's verschijnen over ernstige gevallen van afvaldumping. Zo werd een stort ontdekt op het kruispunt van de Dormaalstraat in Zoutleeuw en ook in de Hogenstraat in Budingen werden afgedankte en in stukken gekapte huismeubelen teruggevonden. In het laatste geval was er ook huishoudelijk afval te bespeuren, dus de daders kunnen misschien wel opgespoord worden. (VDT)