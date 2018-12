Sint-Leonarduskerk in de spotlights gezet deze eindejaarsperiode Vanessa Dekeyzer

18 december 2018

10u08 0 Zoutleeuw Het stadsbestuur heeft dit jaar gekozen voor een andere kerstbeleving op de Grote Markt van Zoutleeuw. Volgend jaar zal de Sint-Leonarduskerk na twee decennia van restauratiewerken in volle glorie haar deuren heropenen. Daarom werden er afgelopen week speciale beamers geplaatst. “De bedoeling is om dit historisch patrimonium letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers te zetten”, zegt Wim Thiry van de toeristische dienst.

De Leeuwse St.-Leonarduskerk is uniek in België omdat ze haar middeleeuws exterieur en interieur grotendeels heeft bewaard. Ze herbergt niet minder dan 21 door de Vlaamse Overheid erkende ‘topstukken’. “Conservering en restauratie van haar architectuur en kunstwerken zijn dan ook zonder meer een must, willen we dit kostbaar erfgoed voor de toekomst veiligstellen”, weet Ward Hendrickx, conservator van de St.-Leonarduskerk. “Het goedgekeurde kerkenbeleidsplan bestendigt bovendien ook voor de toekomst de religieuze functie als zondagskerk van het sinds 1 februari 1937 beschermde overwegend gotische gebouw.”

Tijdens de eerste vier restauratiefases werd het exterieur van de kerk gerestaureerd. Voorwerp van fase vijf waren de stabiliteitsproblemen, met name de grote barsten, die in het interieur, vooral achteraan in het kerkschip, steeds dramatischer werden. “Op 5 februari dit jaar startte de zesde restauratiefase, die momenteel nog loopt”, vertelt conservator Ward. “Ze omvat hoofdzakelijk de verdere behandeling van de stabiliteitsproblemen en het herstel van de gewelven in de middenbeuk. Deze werken zullen wellicht ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen, zodat de kerk vermoedelijk al midden 2019 of uiterlijk in het najaar 2019 opnieuw voor de eredienst beschikbaar zal zijn.”

Tijdens de werken blijft de kerk, weliswaar in beperkte mate, namelijk de kooromgang en de schatkamer, toegankelijk voor groepen en individuele toeristen. “De beelden van de kooromgang werden aangevuld met een aantal kunstwerken uit de niet toegankelijke zijbeuken en het transept zodat het kunstaanbod voor de bezoekers alleszins de moeite waard blijft”, aldus Ward. “Zo kunnen het Marianum, dat ook op conservering wacht en het Leonardusretabel, twee topstukken die in de kooromgang zijn opgesteld, momenteel uitzonderlijk van dichtbij door de bezoekers bewonderd worden.” De traditionele openingsuren van de kerk blijven in 2019 ongewijzigd: 1 april tot 30 september dagelijks (maandag gesloten) en alle zondagen van oktober, telkens van 14 tot 17 uur. De kerk is uitzonderlijk geopend op paasmaandag en pinkstermaandag. De toegang is gratis.