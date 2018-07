Seniorenadviesraad schenkt cheque aan het Rode Kruis 05 juli 2018

De seniorenadviesraad Zoutleeuw overhandigde een bedrag van 500 euro aan het Rode Kruis Zoutleeuw-Linter-Geetbets. Elk jaar organiseert de seniorenadviesraad in april haar seniorenfeest. Een deel van de opbrengst wordt dan aan een sociaal doel geschonken.





Dit jaar vond het feets plaats in De Passant met een optreden van Sammy Baker.





De cultuurzaal zat afgeladen vol en het optreden was een groot succes. De voorzitter van het Rode Kruis, Martijn Vandewijer dankte alle leden van de seniorenadviesraad uit naam van de Rode Kruis-vrijwilligers van de plaatselijke afdeling voor deze gulle gift. Het geld zal goed gebruikt worden voor de aankoop van materiaal voor de hulpdienst.





(VDT)