Schatten van Vlieg 12 juli 2018

De bibliotheek van Zoutleeuw heeft zin in de zomer. Tot en met 31 augustus zijn schattenjagers welkom, want Vlieg heeft opnieuw een schat in de bib verstopt. Aan de hand van enkele leuke opdrachten kom je steeds dichter bij de schat. Wie hem vindt, krijgt alvast een stukje mee naar huis, maar maakt ook kans op een van de hoofdprijzen die aan het einde van de vakantie onder de deelnemers verloot worden. (VDT)