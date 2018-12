Rookstopcursus vdt

20 december 2018

Op 15 januari start in Zoutleeuw een rookstopcursus. Maak een nieuwe start en schrijf je in. De rookstopcursus bestaat uit acht bijeenkomsten, gespreid over drie maanden. Sofie Vanhees, een erkend tabakoloog, begeleidt de cursus en geeft je handige tips en trucjes om de sigaret vaarwel te zeggen. Zij bereidt je voor op de gezamenlijke rookstop en traint je vaardigheden om herval te voorkomen. Dan stop je samen met je lotgenoten. En ook daarna begeleidt zij de groep nog verder. Zo maak je van die nieuwe start een succes en beleef je je beste stoppoging ooit.

De Vlaamse overheid vergoedt de deelname aan de rookstopcursus grotendeels.Deelnemers betalen een persoonlijke bijdrage van 48 euro voor de hele cursus. Mensen met een statuut van verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 24 euro.

Op 8 januari kan je deelnemen aan een gratis en vrijblijvende infosessie. Iedereen is welkom om 19.30 uur in het administratief centrum Aen den Hoorn. Inschrijven kan via mail naar jaimylee.wouters@zoutleeuw.be of op het nummer 011/94.90.06.