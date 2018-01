Rookstopcursus 02u29 0

Op 15 januari start in Zoutleeuw in samenwerking met Logo Oost-Brabant en Ready2Improve een rookstopcursus. Wie interesse heeft, kan op maandag 8 januari om 20 uur deelnemen aan een gratis en vrijblijvende infosessie in het administratief centrum Aen den hoorn. De acht sessies vinden plaats op 15, 22 en 29 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart en 9 april telkens om 20 uur. De Vlaamse overheid vergoedt grotendeels jouw deelname aan de cursus. Je betaalt zelf nog 48 euro. (VDT)