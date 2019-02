Rode Kruis Zoutleeuw-Linter-Geetbets zoekt nog steeds een onderkomen “Het samenhorigheidsgevoel brokkelt verder af en vrijwilligers haken af” Vanessa Dekeyzer

27 februari 2019

21u10 0 Zoutleeuw Rode Kruis Zoutleeuw-Linter-Geetbets trekt nog eens aan de alarmbel. “Hallo, wij hebben na twee jaar zoeken nog steeds geen onderdak”, zegt voorzitter Martijn Vandewijer. “De vrijwilligers zijn ondertussen moedeloos en voelen zich niet gewaardeerd, dit terwijl zij al hun vrije tijd gratis opofferen aan de bevolking.”

Rode Kruis Zoutleeuw-Linter-Geetbets had na een lange rondzwerving in 2012 eindelijk een geschikt lokaal gevonden in de gebouwen van het gemeenschapsonderwijs aan de Budingenweg in Zoutleeuw en dit dankzij het toedoen van het toenmalig gemeentebestuur. “Deze lokalen werden met eigen geld en met veel gezwoeg van de vrijwilligers verbouwd tot een multifunctioneel gebouw met leslokaal, magazijn en burelen. Elke vrijwilliger van de afdeling was trots op ‘zijn’ lokalen en dubbel gemotiveerd om de taken van het Rode Kruis uit te voeren en dit met het vooruitzicht dat deze lokalen voor altijd ter beschikking van het Rode Kruis zouden blijven”, zegt voorzitter Martijn.

Groot was de verslagenheid dan ook toen begin 2017 het gemeenschapsonderwijs de lokalen terugeisten voor eigen gebruik. Gezien de zeer korte opzegperiode, moest er hals over kop een nieuw onderkomen gezocht worden. “Het enige wat niet van het gemeenschapsonderwijs was, was de container naast de lokalen”, aldus Martijn. “Deze werd verhuisd door de stad naar het grasveld naast de stadsloods en kan gebruikt worden als magazijn van de hulpdienst. De rest van het materiaal werd gestapeld in de kelders van het rustoord in Geetbets, in afwachting van een nieuw lokaal. Ondertussen staan we dik twee jaar verder!”

Met de moed der wanhoop blijven de Rode Kruis vrijwilligers zich inzetten voor de bevolking en staan ze klaar indien er iets gebeurt in Zoutleeuw, Linter of Geetbets. “Oefenen is haast onmogelijk geworden nu ze geen oefenlokalen meer hebben, vergaderen gebeurt her en der en zonder het nodige materiaal. Het samenhorigheidsgevoel brokkelt verder af en vrijwilligers haken af”, stelt Martijn vast.

“Na de plotse verhuis twee jaar geleden heeft de stad Zoutleeuw zes containers ter beschikking gesteld waar ondertussen de administratie van het Rode Kruis gehuisvest is”, reageert burgemeester van Zoutleeuw Boudewijn Herbots (CD&V). “Het materiaal werd, na bemiddeling van stad, ondergebracht in kelders van het nieuwe rusthuis van Geetbets, met grote dank aan de directie en collega’s Jo Roggen en Marc Wijnants. Voor opleidingen kan het Rode Kruis ook altijd gratis beroep doen op lokalen van de stad of van Linter en Geetbets. Dit is uiteraard allemaal tijdelijk en we kijken dan ook samen met de collega’s van Linter en Geetbets uit naar een definitieve oplossing. Zo denken we aan het nieuwe multifunctionele Jeugdheem, dat in de planning zit. Ik begrijp dat het allemaal wat demotiverend kan werken, maar we zijn het Rode Kruis zeker niet vergeten.”