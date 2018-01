Rhythm & Bluesparty 2018 25 januari 2018

Evenementenorganisator Pro Arte Lewa knoopt terug aan met de traditie van zijn R&B parties. Op 3 februari vanaf 20 uur spelen Madcat's Roughriders en The Bluesbones de pannen van het dak in het ontmoetingscentrum De Kring in Zoutleeuw. Een ticket kost 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Reserveren kan via mail naar janenellen@skynet.be. (VDT)