Reuzen houden optocht 27 april 2018

Op dinsdag 1 mei organiseert de stad Zoutleeuw in samenwerking met de Sint-Sebastiaansgilden van Zoutleeuw en Halle-Booienhoven, volksdansgroep De Vrindschap en de "Koninklijke fanfare Sint-Cecilia een aantal activiteiten op de Grote Markt van Zoutleeuw. In een optocht zullen de volgende reuzen deelnemen: reus Knaepen uit Linter, reus Pancraas uit Waasmon en reus Holleke van Ezemaal. Verder is er een bloemenmarkt, meiboomplanting, schieting liggende wip en oude volksspelen. De opbrengst gaat naar Speelplein Ruimte in Zoutleeuw. (VDT)