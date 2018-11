Putteke Winter in Het Vinne vdt

19 november 2018

Op zaterdag 24 november strijkt het evenement Putteke Winter vanaf 18.30 uur neer in Het Vinne in Zoutleeuw. Je kan er deelnemen aan een wandeling in het donker, een tocht van ongeveer twee kilometer met vuurperformance, straattheater, vertellers, muziek en visuele acts in het magische bos en light performance langs het meer. Op het einde van de wandeling kan je nog genieten van een hapje en een drankje op de binnenkoer van de hoeve met de nodige sfeer.