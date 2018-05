Projecten Ravelijn lopen vertraging op PROBLEMEN OP BOUWWERF GOOIEN ROET IN ETEN VANESSA DEKEYZER

19 mei 2018

02u29 0 Zoutleeuw Het nieuwe woonzorgcentrum Ravelijn zal in de lente van 2019 de deuren openen. Dat is ietsjes later dan gepland. Ook de opening van Ter Boogaerde, een nieuwe thuis voor 18 volwassenen met een niet-aangeboren handicap, laat voorlopig op zich wachten door enkele problemen op de bouwwerf.

Normaal was de opening van Ter Boogaerde eind 2017 voorzien, maar die datum is in stilte voorbij gegaan. "Dat betekent niet dat we stilzitten", benadrukt Leen Vanermen, directeur van Kamiano. "Achter de schermen wordt hard gewerkt en we volgen iedere mogelijke procedure om zo spoedig mogelijk open te gaan. Alles staat klaar om het gebouw in te richten, de eerste personeelsleden zijn aangeworven en werken zich nu in Groenhoef in Scherpenheuvel in. Het moment waarop het gebouw opgeleverd wordt, staan we dus klaar om de eerste bewoners te ontvangen."





De eerste bewoners voor het woonzorgcentrum Ravelijn met een erkend herstel-en kortverblijf en serviceflats worden in de lente van volgend jaar verwacht. "Dat is ook iets later dan voorzien, maar we willen niets aan het toeval overlaten", zegt Johan Crijns, gedelegeerd bestuurder van Anima Care. "De zorg moet tot in de puntjes in orde zijn. Maar de werken gaan goed vooruit. De ruwbouw is intussen al bijna klaar en ramen en deuren worden geplaatst."





Herstel vesten

Nog op Ravelijnsite worden 35 nieuwe woningen verwacht. "Na de verplichte archeologische onderzoeken die de stad op zich moet nemen, kan een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden door de privé-aannemer", zegt Roger Mertens (CD&V) die als bevoegd schepen het Ravelijnproject mee opstartte. "Daarnaast staan ook het herstel van de historische vesten en de aanleg van een randparking met 80 plaatsen op de agenda. We hopen deze projecten tegen 2020 te kunnen realiseren."





Nog een laatste bouwproject in Ravelijn zijn de nieuwe gebouwen voor de Sint-Leonardus Scouts. De jeugdvereniging zit al op de site, maar de lokalen laten de wensen over. "We kunnen niet tot 2020 wachten op de nieuwbouw", reageert schepen van Jeugdbeleid Gaston Pulinckx (CD&V). "De situatie is stilaan onleefbaar aan het worden en ouders uiten dan ook terecht klachten. Zeker voor de jongste leden is dit geen ideale toestand. Daarom sluiten we nu een overeenkomst voor de huur van de loodsen van de vroegere confectiezaal Petermans tegenover de school voor buitengewoon onderwijs Zonnegroen. Deze bieden voldoende ruimte om deze bloeiende jeugdvereniging van ongeveer 170 leden tijdelijk op te vangen."