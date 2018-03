Proefproject aan De Tinteltuin 02 maart 2018

Aan het begin en het einde van de schooldag is het dikwijls een chaos van kinderen, fietsers, ouders en autobestuurders aan de schoolpoorten. Daardoor is de schoolomgeving vaak onoverzichtelijk en onveilig. Om de veiligheid te verbeteren tijdens deze periodes, werd er vanuit de werkgroep mobiliteit van de school De Tinteltuin de vraag gesteld om een stilstaan- en parkeerverbod in te voeren in de schoolomgeving. Vanaf gisteren is er dan ook een proefproject van kracht waarbij er een stilstaan- en parkeerverbod van kracht is op de Budingenweg tussen de Prof. R. Verdeyenstraat en de Wijngaardstraat en dit aan beide zijden van de weg, aan het begin en het einde van de schooldag. Het proefproject loopt zes maanden. (VDT)