Proclamatie Haspengouwse Academie druk bijgewoond 29 juni 2018

Net zoals in het gewone onderwijs werd het schooljaar in het deeltijds kunstonderwijs afgesloten met een proclamatie. Die vond plaats in GC De Passant op uitnodiging van de stad en de Academie. Een heel schooljaar lang hebben zo'n 100 kinderen en jongeren deeltijds kunstonderwijs gevolgd aan de Haspengouwse Academie, vestiging Zoutleeuw. In de afdeling beeldende kunsten maakten ze kennis met de meest uiteenlopende technieken en methodes, zoals tekenen, schilderen en boetseren met klei. De afdeling muziek zorgde voor een algemene muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar. Vanaf het tweede jaar kunnen ze kiezen voor een instrument.





(VDT)