Premie zwaluwenkolonie 19 juli 2018

Om de zwaluwkolonie in stand te houden voorziet de gemeenteraad in een premie aan de gebruiker van het gebouw met zwaluwnesten. Voor minder dan vier nesten is dat een premie van 25 euro per jaar, voor vier of vijf nesten 38 euro per jaar en voor zes nesten en meer een premie van 50 euro per jaar. (VDT)