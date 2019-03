Polly’s Ranch krijgt wél erkenning als zorgboerderij, maar géén subsidies: “Dus alle hulp is welkom” Vanessa Dekeyzer

29 maart 2019

09u50 2 Zoutleeuw Polly’s Ranch For Special Kids krijgt een extra gedaante als zorgboederij. Vanaf maandag kunnen hier kinderen, jongeren en jongvolwassenen, van 6 tot 30 jaar, die even een time-out nodig hebben, terecht. “We willen een tussenplatform bieden tussen school of werk en een plaatsje in een voorziening, want de wachtlijsten in de psychische zorg zijn bijzonder lang. Maar evengoed kan de rust hier op het domein misschien jongeren weer op de rails zetten.”

Polly’s Ranch opende vier jaar geleden de poorten aan de Ganzendries in Oplinter. Doel van oprichtster Polly-Anna De Graeve was om kinderen met een fysieke of mentale beperking en kinderen met ontwikkelings -en gedragsstoornissen of ASS begeleiding te bieden via hippotherapie. De ranch werd een succesverhaal en werd al snel te klein. Vorig jaar werd een nieuw, ruimer onderkomen gevonden aan de Runkelenstraat in Zoutleeuw.

Geen subsidies

“Nu we hier onze draai gevonden hebben, is het tijd om het plaatje compleet te maken”, zegt Polly. “Ik droom er al lang van om een zorgboerderij te runnen waarin we een dagbesteding kunnen aanbieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassen in moeilijkheden, die niet meer naar school of naar hun werk kunnen. Bij Steunpunt Groene Zorg kreeg ik te horen dat de vzw eigenlijk aan alle criteria voldoet om als zorgboerderij erkend te worden, maar dan zonder subsidies omdat we niet voor een bepaald percentage leven van de landbouw. Hippotherapie wordt niet gezien als boerderijwerk en dus vallen we weer maar eens uit de boot. Ik ga niet eerst pony’s kweken om daarna een zorgboerderij te kunnen starten. Dan doen we het maar op onze manier en gaan we zelf op zoek naar fondsen. De ouders betalen bijkomend ook een bijdrage, zodat we voldoende personeel op de zorgboerderij kunnen inzetten.”

Wachtlijsten groeien

Polly vindt het jammer dat er zo weinig steun van bovenaf komt voor initiatieven die broodnodig zijn in de samenleving. “Je zou verbaasd staan hoeveel jongeren er met psychische problemen kampen. De wachtlijsten blijven maar aangroeien, wat ervoor zorgt dat heel veel kinderen en jongeren in afwachting van een plaats in een voorziening, gewoon thuis blijven, omdat ze ook niet meer naar school kunnen gaan. Dit leidt dan weer tot meer problemen en isolement. Ik wil hen even uit dat isolement proberen te halen. Ook kinderen of jongeren, die chronisch ziek zijn, willen we hier het leven weer wat laten oppikken.”

Werken, koken knutselen

Dagelijks kunnen er tussen de vijf en zes jongeren op de ranch terecht tussen 10 en 14 uur. “We werken net in kleine groepjes om te voorkomen dat je weer dat ‘grote klasgevoel’ creëert. De gasten kunnen kiezen hoeveel keer ze willen komen. We gaan dan aan de slag op maat van hun wensen. Zo kan er hier bijvoorbeeld voor de dieren gezorgd worden. We hebben dertien pony’s en paarden, twee geiten, een tiental kippen en heel wat cavia’s en konijnen. Er is dus werk genoeg. Evengoed kan er gekookt of geknutseld worden. Wie zin heeft om hier even niets te doen, kan dat ook. Niets moet, alles mag. Er moet niet altijd gepraat worden, maar een gesprek is uiteraard altijd mogelijk.”

Polly werkt in dit project nauw samen met de CLB’s, psychologen en de ouders van de kinderen. “We moeten er samen voor zorgen dat de gasten zich hier open en zichzelf voelen. Even de sleur kunnen doorbreken en hier op dit prachtige domein tot rust komen, kan al wonderen doen.”

Voor meer info kan je terecht via de website www.pollysranch.be en op de Facebookpagina. Wie de vzw wil steunen, kan dat op het rekeningnummer BE42 7360 1612 0454. Mensen zijn die graag op de ranch willen helpen, zijn ook altijd welkom.