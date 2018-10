Parket onderzoekt moord in Zoutleeuw VDT/KBG

18 oktober 2018

13u16 4 Zoutleeuw Het parket van Leuven onderzoekt het verdachte overlijden van een 23-jarige man in Zoutleeuw. "We hebben een gerechtelijk onderzoek gevorderd voor moord", stelt woordvoerster Sarah Callewaert. Er is een verdachte opgepakt.

De feiten vonden plaats in Budingen, deelgemeente van Zoutleeuw in Vlaams-Brabant. "De politie heeft het slachtoffer aangetroffen deze ochtend omstreeks 5 uur", zegt Callewaert. "Onmiddellijk werd een verdachte opgepakt. De kwalificatie is moord."

Een onderzoeksrechter, het parket en mensen van het lab en de politie zijn ter plaatse afgestapt.