Palletten stenen op Klottenbergstraat zorgen voor gevaarlijke toestanden: “Is dit hier het Wilde Westen geworden?” Vanessa Dekeyzer

20 maart 2019

14u48 0 Zoutleeuw “De verkeersveiligheid wordt hier in Budingen blijkbaar niet serieus genomen.” Dat stelt Lode Everaerts (N-VA) vast. Hij kaartte de gevaarlijke toestand in de Klottenbergstraat, een zijstraat van de Leenhaag, aan, waar aan het bouwproject palletten stenen half op de rijbaan werden geplaatst zonder enige vorm van signalisatie.

“Die toestand is er al van vrijdag en ik heb deze al verschillende keren aangekaart bij stadsbestuur en politie, maar er wordt niets aan gedaan! Net als aan het feit dat de aannemer op deze werf te pas en te onpas de straat afsluit zonder de bewoners te verwittigen of de nodige signalisatie te plaatsen. Is dit hier misschien het Wilde Westen, waarbij de sheriff met vakantie is?”

Drie jaar werken

“Het is inderdaad een gevaarlijke kwestie”, zegt ook buurbewoner Vanessa Vandevelde. “Feit is dat de Klottenbergstraat een smalle straat is en dat de materialen een heel stuk op de weg staan zonder enige vorm van verlichting. ’s Nachts kan je dit obstakel bijna niet zien. En er is wel tamelijk veel passage in onze straat. Ik vind het vreemd dat dit zomaar gebeurt en dat niemand van het bestuur hier iets aan doet. Er is natuurlijk niet veel plaats daar voor de bouw van zes woningen, maar dat wil niet zeggen dat de straat zomaar te pas en te onpas gebruikt kan worden, en al zeker niet om materialen te plaatsen en te laten staan. We komen net uit drie jaar moeizame werken. Dit is er nu toch wel echt te veel aan!”

“Ik heb de stadsdiensten en de politie gevraagd om hier op te treden”, reageert burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). “Ofwel moet er een aanvraag ingediend worden voor de inname van het openbaar domein met alle verplichtingen wat betreft veiligheid ofwel moet het materiaal gelost worden op de werfzone en niet op het openbaar domein. Regels zijn er voor iedereen.”

Stuurgroep

De stad heeft om dergelijke problemen tegen te gaan zopas een stuurgroep mobiliteit opgericht. “Naast gemeenteraadsleden uit alle politieke fracties zetelen in die stuurgroep ook een verkeersdeskundige, iemand van de politiezone en onze verantwoordelijke van de technische dienst”, zegt schepen Roger Mertens (CD&V). “Het is de bedoeling dat deze instantie het college van burgemeester en schepenen adviseren met betrekking tot mobiliteitsproblemen, verkeersveiligheid of bij ingrijpende werken die impact hebben op de mobiliteit. De stuurgroep komt midden april voor de eerste maal samen. Op de agenda van de eerste vergadering staat onder meer de mobiliteit en de verkeersveiligheid op de vernieuwde Leenhaagstraat.”