Opnieuw truck klem in Hekstraat 30 januari 2018

In de Hekstraat in Budingen was er gisteren geen doorkomen meer aan nadat een vrachtwagen er vast was komen te zitten.





Volgens bewoners is het niet de eerste keer dat zwaar vrachtvervoer in de problemen komt in de smalle straat. "Terwijl die hier eigenlijk totaal niet moeten zijn", zegt Jurgen Debedts. "Ook deze vrachtwagen, geladen met een machine voor waterboringen, moest eigenlijk in de Spiegelstraat zijn. Die is hij echter voorbijgereden en zo is hij dan hier vast komen te zitten."





Vorige week kwam er zo ook een oplegger met nieuwe wagens vast te zitten. "Het is een raadsel waarom al dit vrachtverkeer plots hier terechtkomt", klinkt het. "De Hekstraat is helemaal geen verbindingsweg. Een chauffeur verklaarde al dat zijn gps-toestel hem hierheen geleid had."





De burgemeester werd intussen al op de hoogte gebracht. "We gaan rond de tafel zitten met de buurtbewoners om te bekijken welke oplossingen mogelijk zijn", aldus Boudewijn Herbots (CD&V). (VDT)