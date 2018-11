Opnieuw kerstmarkt aan de Ossenweg vdt

12 november 2018

Jelle Daniëls en Katrien Reweghs zullen op zaterdag 22 december voor de tweede keer een kerstmarkt inrichten aan de Ossenweg. Het initiatief ontstond vorig jaar toen bekend werd dat er in Zoutleeuw in 2017 geen kerstmarkt zou plaatsvinden. Rond de 500-jarige beschermde Winterlinde aan de Ossenweg werden dus voor het eerst kraampjes opgesteld en dat bleek een schot in de roos met enkele honderden bezoekers. Jelle en Katrien richtten ook een succesvolle kerstwandeling in en zo kon het koppel 1.000 euro schenken aan Kom op tegen Kanker. “Dit jaar hebben we meer dan 20 standjes met eten en drinken, maar ook met leuke geschenken voor de feestdagen”, kondigen Jelle en Katrien aan. “Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur. En er zal ook opnieuw gewandeld worden. Om 17 uur zetten we de tocht in aan de Winterlinde. Deelname kost 5 euro en daarmee steun je meteen ons goed doel van dit jaar: ALS.” Alle info vind je op de Facebookpagina Kerstmarkt Ossenweg 2018.